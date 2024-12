Verucchio: polemica sulla luminaria XMas, Vannacci critica la "sinistra al caviale"

La rimozione della luminaria natalizia XMas a Villa Verucchio, interpretata da alcuni come riferimento alla Decima Mas, ha scatenato un acceso dibattito politico e culturale. L’europarlamentare indipendente Roberto Vannacci, federato con la Lega, ha rilasciato dichiarazioni al Corriere Romagna, criticando aspramente chi ha sollevato la questione, definendoli "ossessionati dal fascismo".

Per Vannacci, la sigla XMas non ha alcun collegamento con il Ventennio: “È un’abbreviazione colloquiale di Christmas, senza riferimento alla Decima Mas, che appartiene a tutt’altra epoca storica.” L’europarlamentare ha paragonato le reazioni alla luminaria ai comportamenti dei talebani che distruggono opere d’arte, accusando la "sinistra al caviale" di cancellare simboli della realtà per motivi ideologici.

Nel corso dell’intervista, Vannacci ha lodato le imprese della Decima Mas, definendole "eroiche" nel contesto della Seconda Guerra Mondiale, e ne ha sottolineato l’importanza nella storia militare. “I loro successi sono studiati nelle accademie di tutto il mondo. Questa parte di storia dovrebbe essere riscoperta e insegnata nelle scuole,” ha affermato.

L’ANPI ha sostenuto la decisione del Comune di Verucchio di rimuovere la luminaria, considerandola un simbolo inopportuno. Vannacci, però, accusa: “Il fascismo è finito 80 anni fa. La storia non dà giudizi morali ma analizza i fatti nel loro contesto. La sinistra non argomenta né si confronta, ma usa il passato per attaccare il presente.”

Secondo l’europarlamentare, la sinistra "rivanga il fascismo" e altre ideologie come il patriarcato per mantenere vive battaglie superate, ignorando problemi attuali. “È ora di scegliere tra percezione e realtà,” conclude, riferendosi anche al sostegno della sinistra alla Palestina, dove, secondo lui, i diritti delle donne sono gravemente violati.