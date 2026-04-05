RICCIONE Vespa contro auto: 78enne portato via in eliambulanza - LE IMMAGINI Lo scooterista travolto all'incrocio tra viale Tassoni e viale Oriani e scaraventato a diversi metri di distanza

È di un ferito grave l'esito di un incidente stradale avvenuto tra un’auto e uno scooter oggi pomeriggio a Riccione. Lo scontro è avvenuto poco dopo le 15 all’incrocio tra viale Tassoni e viale Oriani. Qui una Vespa Gts Super guidata da un 78enne si è scontrata con una Renault Capture con a bordo una coppia. Dai primi riscontri sembra che lo scooter abbia tentato di attraversare la strada provenendo contromano dal laterale viale Tassoni proprio mentre stava passando l'auto.

Particolarmente violento lo scontro, con il conducente che è stato sbalzato violentemente prima contro il parabrezza, poi sull’asfalto per diversi metri. La dinamica è al vaglio della Polizia Locale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con automedica e ambulanza; viste le condizioni dell’uomo, è stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero. Il 78enne è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Ospedale Bufalini di Cesena. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

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