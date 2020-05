Via alla Fase2, tornano al lavoro 4,4 milioni di italiani

La fase 2, attesa domani a San Marino, è partita invece oggi in Italia, con il ritorno al lavoro e permesso di circolazione all'interno dei territori regionali ed anche extra regione, per rientrare alla propria residenza. A Roma sono scattate le nuove misure di sicurezza: disposti controlli nei principali snodi ferroviari, ai capolinea di bus e fermate della metro. A Milano, una fila ordinata di un centinaio di persone si è creata alla Stazione Centrale per passare i controlli prima di accedere al treno delle 7.10, il primo dei tre Frecciarossa che oggi collegano la città con Roma e Napoli. Il traffico delle auto in città è in aumento ma non raggiunge i volumi di routine di una qualunque giornata pre-pandemia. Controlli, ma nessun disagio, anche a Bologna e Napoli.