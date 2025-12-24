BOLOGNA Via Indipendenza riapre: cantieri del Tram chiusi ed un'area pedonale stabile nel cuore della città "Meno auto, più spazio alle persone", il cuore della strategia amministrativa. Ma non mancano le polemiche, soprattutto per la tenuta delle attività commerciali

Le transenne spariscono nel punto più simbolico del centro storico di Bologna e, al loro posto, resta una promessa politica che diventa urbanistica: via Indipendenza ha riaperto ieri dopo quasi due anni di cantieri del tram. Non è soltanto la fine di un tratto di lavori, spiegano da Palazzo d’Accursio, ma l’avvio di un nuovo assetto urbano: un’area pedonale stabile tra Rizzoli–Ugo Bassi e via Righi–de’ Falegnami, progettata per far convivere pedoni e biciclette e, dal 2027 — dopo collaudi e omologazioni — anche la nuova infrastruttura della mobilità cittadina.

Proprio ieri il sindaco Matteo Lepore e l’assessore alla Mobilità Michele Campaniello hanno simbolicamente restituito ai cittadini la via più iconica della città. "Da oggi — ha dichiarato Lepore — via Indipendenza potrà essere vissuta come una sorta di T-day permanente, soprattutto a piedi e in bicicletta". Il comunicato del Comune definisce anche le regole operative “fino all’entrata in esercizio del tram”: nell’area pedonale saranno consentiti accessi mirati per lavaggio, spazzamento e carico-scarico merci dalla mezzanotte alle cinque del mattino, tutti i giorni. Garantita anche la raccolta dei rifiuti, che potrà avvenire nella fascia 13–18. Confermato anche che nel cuore del centro storico il tram viaggerà in modalità “catenary free”: nessuna linea aerea, nessun palo, nessun filo visibile. I convogli saranno alimentati a batterie, riducendo l’impatto visivo in uno dei contesti monumentali più delicati della città. Prima dell’avvio del servizio verranno inoltre realizzate le nuove pensiline e i relativi impianti tecnologici.

La riapertura di via Indipendenza non è solo un intervento di mobilità, ma rientra in una strategia più ampia che l’amministrazione comunale porta avanti da anni: ridurre lo spazio delle auto per aumentare quello delle persone. Pedonalizzazioni, potenziamento del trasporto pubblico, ciclabilità diffusa e qualità dello spazio urbano diventano strumenti per migliorare salute, sicurezza e attrattività del centro. Il progetto, però, non è mai stato indolore. I cantieri hanno pesato per mesi su residenti e commercianti, con cali di fatturato, difficoltà di accesso e una percezione diffusa di incertezza.

Le opposizioni politiche hanno più volte contestato costi, tempi e modalità dell’intervento, parlando di “stravolgimento” del centro storico e di rischio per l’economia delle vie commerciali. Anche una parte dei cittadini ha espresso preoccupazione per il futuro assetto: meno parcheggi, nuove abitudini di spostamento, un equilibrio ancora tutto da testare tra mobilità pubblica e vita quotidiana. L’amministrazione, dal canto suo, ha sempre rivendicato la scelta come necessaria e non rinviabile, sostenendo che solo attraverso una trasformazione profonda della mobilità urbana Bologna potrà restare competitiva, sostenibile e vivibile nei prossimi decenni.



