LEGGE Via le armi e sospensione agli agenti non vaccinati. Roberto Mazzini (Sap Rimini): "Chi farà il loro lavoro?"

Via le armi e sospensione agli agenti non vaccinati. Roberto Mazzini (Sap Rimini): "Chi farà il loro lavoro?".

L'obbligo di vaccinazione anti-Covid19 per le forze dell'ordine parte domani e comprende il ciclo vaccinale primario e la successiva somministrazione del richiamo. Il mancato adempimento comporta la sospensione dal servizio del dipendente e il compenso salariale. Inoltre saranno provvisoriamente ritirati tessera di riconoscimento, placca, arma in dotazione individuale e manette. Lo specifica una circolare firmata dal capo della Polizia, Lamberto Giannini. Le verifiche saranno delegate a dipendenti con qualifiche dirigenziali, da parte dei dirigenti al vertice delle varie articolazioni centrali e periferiche.

[Banner_Google_ADS]



Roberto Mazzini del Sindacato Autonomo Polizia Provinciale di Rimini ha detto: "Alcuni colleghi hanno ritenuto opportuno vaccinarsi e altri no. Noi ascolteremo tutte le varie idee e sensibilità. Ad oggi non abbiamo i dati per capire il numero dei dipendenti che non si vaccineranno. Domattina avremo la situazione più chiara". Se la mole di agenti che si faranno sospendere sarà alta, conclude Mazzini, "il problema più grande sarà dipeso dal fatto che non si sa chi farà il loro lavoro".



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: