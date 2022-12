Via libera al nuovo codice degli appalti, Salvini: "Darà più lavoro"

La settimana politica italiana nel servizio della nostra corrispondente Francesca Biliotti

Il giudizio di Bruxelles sulla manovra italiana è positivo, e la presidente del Consiglio Meloni, al debutto ufficiale nel suo primo vertice europeo, lo sottolinea. Qualche reprimenda c'è, dai costi del sistema pensionistico, all'innalzamento del tetto al contante da 2 a 5mila euro, ai limiti per il Pos a 60 euro (anche se l'ultima ipotesi parla di un abbassamento della soglia a 30 euro): misure, dice l'Europa, non in linea con le raccomandazioni specifiche per l'Italia sulla lotta all'evasione fiscale, come rimarca subito l'opposizione. In Parlamento non sono mancate scintille: la presidente ironizza col M5S che in una risoluzione al Senato chiedeva il ritiro delle truppe russe dall'Ucraina. Dal Consiglio dei ministri via libera al nuovo codice degli appalti, per la soddisfazione del ministro Salvini.

Nel video le interviste a Giorgia Meloni, presidente del Consiglio; Antonio Misiani, senatore Partito Democratico; gli interventi di Giuseppe Conte, presidente M5S, di Barbara Floridia, capogruppo Senato M5S, e di Matteo Salvini, ministro per le Infrastrutture