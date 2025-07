Via libera al parco eolico di Badia Tedalda, nonostante il parere contrario della Soprintendenza

Approvazione definitiva ieri per il progetto del maxi impianto eolico “Badia al Vento”, nel comune di Badia Tedalda, in provincia d'Arezzo. L’autorizzazione è arrivata al termine dalla sesta riunione della conferenza dei servizi della Regione Toscana: l’unico voto contrario è stato quello della Soprintendenza per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, che ha espresso parere negativo per motivi paesaggistici.



L'opera, promossa da una società privata, prevede l’installazione di 7 pale alte 180 metri sul Monte Loggio, ed ha suscitato un acceso dibattito negli scorsi mesi tra chi sottolinea l’importanza dello sviluppo delle energie pulite e chi teme l’impatto paesaggistico e ambientale sul territorio dell’Alpe della Luna, area di pregio naturalistico.

La decisione conferma la linea di sostegno alle rinnovabili, ma lascia aperte le polemiche tra istituzioni delle regioni Emilia Romagna e Toscana, cittadini e associazioni ambientaliste.