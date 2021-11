Via libera al primo suicidio assistito per un malato in Italia

Via libera al primo suicidio assistito per un malato in Italia.

Il comitato etico dell'Asl delle Marche (Asur) ha attestato che Mario (nome di fantasia) possiede i requisiti per l'accesso legale al suicidio assistito. Il via libera è arrivato dopo due diffide legali all'Asur e l'aiuto offerto dall'associazione Luca Coscioni.



Paralizzato dalle spalle ai piedi da 11 anni a causa di un incidente stradale in auto, Mario è il primo malato in Italia a ottenere il via libera al suicidio medicalmente assistito, dopo la sentenza 'Cappato-Dj Fabo' emessa dalla Corte Costituzionale. Aveva chiesto da oltre un anno all'azienda ospedaliera locale che fossero verificate le sue condizioni di salute per poter accedere, legalmente in Italia, ad un farmaco letale per porre fine alle sue sofferenze.







I più letti della settimana: