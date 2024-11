Via libera alle nozze Ita-Lufthansa, il Mef firma l'accordo L’accordo prevede un investimento complessivo di 829 milioni di euro da parte di Lufthansa.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) italiano e Lufthansa hanno firmato l’accordo per l'acquisizione della compagnia aerea italiana Ita da parte della compagnia tedesca, sancendo una partnership attesa e molto discussa. Dopo intense trattative e una fase di tensione, in cui Lufthansa aveva richiesto uno sconto sul prezzo (richiesta respinta dal Mef), le parti hanno trovato un compromesso, mantenendo le condizioni economiche inizialmente concordate nel contratto del luglio 2023.

L’accordo prevede un investimento complessivo di 829 milioni di euro da parte di Lufthansa, che assumerà il controllo di Ita, la nuova compagnia nata sulle ceneri di Alitalia. A facilitare la chiusura del negoziato è stato il lavoro del team guidato da Marcello Sala del Mef, che ha presentato le garanzie richieste per mantenere la concorrenza nel mercato, includendo accordi con compagnie come easyJet, Air France e il gruppo IAG (British Airways e Iberia) per rotte specifiche, per soddisfare i requisiti dell'antitrust europeo.

L'accordo è ora all’esame finale dell'antitrust UE, che dovrebbe dare il via libera entro la fine di novembre. Se tutto procederà come previsto, Lufthansa entrerà ufficialmente nel consiglio di Ita all’inizio del 2025, avviando l'alleanza strategica tra le due compagnie.

