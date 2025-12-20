Via libera della commissione Bilancio alla manovra. Scontro sull'emendamento sul condono Tajani: "Sarà approvata in Senato entro Natale"

Via libera della commissione Bilancio del Senato all'emendamento del governo presentato questa mattina contenente tra l'altro nuove risorse per le imprese, lo stop alla possibilità di cumulo con i fondi complementari per anticipare la pensione di vecchiaia, l'aumento dei tagli per l'anticipo pensionistico di lavori precoci e usuranti e le misure sul Tfr.

I lavori della commissione Bilancio del Senato procedono però a singhiozzo: dopo una nuova formulazione dell'emendamento sulla riapertura dei termini del condono riproposta dalla maggioranza le opposizioni sono andate all'attacco chiedendone il ritiro.

I lavori sono quindi stati sospesi. Le opposizioni si dicono pronte all'ostruzionismo.

"Avremmo votato in modo contrario, ma non si può arrivare a qualche ora con una nuova prospettiva di condono", dice il senatore del Pd Antonio Nicita: "o si ritira, o cambiano gli esiti della legge di bilancio". "È inaccettabile, è un tema che non si può inserire in legge di bilancio il 20 dicembre alle 17.16, le conseguenze sono che se questa cosa non viene tolta dal tavolo restiamo qui stiamo qui giorno e notte", dice il capogruppo del M5s in Senato Stefano Patuanelli.

Quanto all'emendamento approvato, nel provvedimento nello specifico ci sono le risorse per i crediti d'imposta Transizione 5.0 e Zes, le misure sul Tfr, tra cui l'adesione automatica alla previdenza complementare per i neo assunti, il contributo da 1,3 miliardi a carico delle assicurazioni, le risorse per il Piano casa e il rifinanziamento degli stanziamenti relativi al Ponte sullo Stretto di Messina, dopo le ultime decisioni della Corte dei Conti. "Sarà approvata in Senato entro Natale" ha detto il ministro agli Esteri Tajani.

