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Via Santa Cristina, perde il controllo della moto e finisce contro un palo

Un ragazzo di 17 è rimasto ferito in modo grave questo pomeriggio. Portato a Cesena in elisoccorso

29 mag 2026
Via Santa Cristina, perde il controllo della moto e finisce contro un palo

Grave incidente nell'entroterra riminese questo pomeriggio verso le 16.30. Un ragazzo di 17 anni a bordo di una moto Zontes è finito fuori strada in via Santa Cristina, nei pressi dell'incrocio con via Ca' Torsani. Il giovane stava procedendo in direzione San Marino quando, sembra dopo un sorpasso, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro un palo della segnaletica stradale a bordo strada.

Gravi le ferite subite nell'urto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con automedica e eliambulanza. Messo in sicurezza sul posto, il ragazzo è stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto per effettuare i rilievi e gestire il traffico anche la Polizia Locale. La strada è stata chiusa parzialmente per le operazioni di soccorso e i rilievi.

La dinamica ricorda l'incidente in cui perse la vita Sara Manzaroli esattamente 2 anni, a pochi chilometri di distanza.





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