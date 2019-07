Viabilità: i Sindaci dell’alta Valmarecchia presentano progetto innovativo di mobilità

Ieri pomeriggio, a Novafeltria, si è tenuta la presentazione di un’idea progettuale dei Sindaci dei Comuni dell’alta Valmarecchia per la realizzazione di una nuova strada a scorrimento veloce di 36 Km, alternativa all’attuale Marecchiese, che da Pennabilli correrebbe parallela lungo il fiume Marecchia e si innesterebbe alla A14 tramite un nuovo casello all’altezza della Fiera di Rimini. "I proponenti ritengono che questa possa essere la soluzione al problema dello spopolamento delle aree interne - ha detto il Presidente della Provincia, presente all'incontro - un problema reale vissuto da queste comunità, ed è positivo che gli amministratori si pongano l’obiettivo di individuare una soluzione strutturale e di prospettiva".

Per Riziero Santi l'opera proposta è imponente e non priva di controindicazioni, va dunque aperto un confronto serio che coinvolga tutti i soggetti in campo. Ha chiesto dunque di accantonare almeno temporaneamente l’idea del tracciato proposto e aprire un tavolo tecnico/politico di confronto. Il tavolo di lavoro sarà insediato a giorni.