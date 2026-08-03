ENTROTERRA Viabilità nel Riminese, stanziati 3,15 milioni: ecco dove partiranno i lavori La Provincia di Rimini finanzia interventi in diversi Comuni, con particolare attenzione all’entroterra. Interventi da San Leo a Sant’Agata Feltria, passando per Mondaino, Saludecio e Poggio Torriana

Viabilità nel Riminese, stanziati 3,15 milioni: ecco dove partiranno i lavori.

Oltre 3,1 milioni di euro per la sistemazione e la messa in sicurezza della viabilità provinciale. Le risorse sono state stanziate dalla Provincia di Rimini con la variazione di bilancio approvata a maggioranza dal Consiglio provinciale, con il voto contrario dell’opposizione.

La quota principale, pari a 2,55 milioni, finanzierà interventi su frane, dissesti e opere di sostegno. Tra i lavori previsti figurano 650mila euro per la SP 146 a Sant’Agata Feltria, altri 650mila per la SP 120 a Poggio Torriana e per il percorso lungo il fiume Conca, 400mila euro per la SP 35 bis a San Clemente e 300mila per la SP 64 a Mondaino. A San Leo sono destinati 250mila euro per la messa in sicurezza di un’opera di sostegno sulla SP 89 bis, da Pieve a Montemaggio.

Altri 200mila euro serviranno per un dissesto sulla SP 17 a Saludecio, mentre 100mila finanzieranno la progettazione degli interventi prioritari sulla SP 13 bis tra Santarcangelo e Bellaria-Igea Marina.

Il piano comprende inoltre 160mila euro per l’ispezione dei ponti, 300mila per le manutenzioni nei nuclei Conca, Centro e Marecchia e 140mila euro di contributi ai Comuni di Montescudo-Montecolombo e Poggio Torriana per la SP 14 “Santarcangiolese”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: