FESTIVITÀ Viaggi e vacanze: 18 milioni di italiani fuori casa tra Natale e l’Epifania Federalberghi, boom per la montagna e 15 miliardi di giro d’affari

Saranno oltre 18 milioni gli italiani che si sposteranno per le festività di fine anno 2024, generando un giro d’affari di 14,7 miliardi di euro. È quanto emerge da un’indagine condotta da Federalberghi.

In dettaglio, saranno 7,6 milioni gli italiani in viaggio per Natale, 4,4 milioni quelli che festeggeranno Capodanno fuori casa, e circa 1 milione coloro che approfitteranno del ponte dell’Epifania. A questi si aggiungono 5,3 milioni di italiani che opteranno per una "vacanza lunga" di almeno 11 giorni, includendo le principali festività del periodo.

La montagna si conferma la meta preferita, seguita dalle città d’arte e dalle località marine, che mantengono un certo appeal anche in inverno. Le festività rappresentano così un’occasione chiave per il settore turistico, che guarda con ottimismo alla chiusura dell’anno.

