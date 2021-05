TURISMO Viaggi: l'Italia annuncia green pass per turisti extra-Ue

Il governo lavora per un'estate 'covid-free' in Italia, con il pass verde per i viaggi, valido anche per i turisti extra-Ue, e le isole minori tutte immunizzate. 'Il piano di vaccinazione per le Isole Minori avrà inizio venerdì prossimo, 7 maggio, con l'isola di Capraia e le Eolie". Lo rende noto il Commissariato per l'emergenza Covid in un comunicato.

Intanto il ministro agli Esteri Di Maio, dal G7, dichiara che l'Italia sta lavorando per accogliere turisti stranieri. "Stiamo riaprendo, - dichiara -con l'obiettivo di far ripartire il turismo e l'economia. Dobbiamo sostenere il settore turistico, commercianti, ristoratori. Dobbiamo fare impresa e creare lavoro. L'Italia è pronta, lavoriamo per superare totalmente il coprifuoco, ma non abbassiamo la guardia. In questa seconda giornata di G7 a Londra ribadirò ai miei omologhi che stiamo lavorando per accogliere turisti stranieri in Italia, in totale sicurezza. Siamo pronti a dargli il benvenuto nelle nostre incantevoli regioni".

