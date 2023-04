RIMINI Viaggia per mezza Europa con documenti falsi: iraniano fermato a Rimini Gli agenti della Polizia di frontiera hanno fermato al Fellini un iraniano di 36 anni che da 8 masi eludeva i controlli

Ha eluso i controlli di mezza Europa viaggiando per oltre 8 mesi con documenti falsi, ma, arrivato a Rimini, il suo viaggio si è interrotto. Gli agenti della Polizia di frontiera hanno fermato al Fellini un iraniano di 36 anni che all'inizio della scorsa estate aveva abbandonato il su paese passando prima dalla Turchia e poi dalla Grecia per poi approdare in Belgio e in Francia. Da lì è partito alla volta di Napoli e da Rimini avrebbe poi dovuto continuare per Londra. Ma al momento del controllo del documento sono iniziati i problemi. Gli accertamenti sul passaporto hanno fatto emergere che si trattasse di un falso, descritto dagli esperti come un "ottimo falso", e il 36enne è stato quindi arrestato.

