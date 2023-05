Viaggio nelle zone alluvionate: Cesena nel fango, l'acqua invade Cervia

Nel video, le voci degli alluvionati, dei volontari e di Dario Fantini, Presidente del Centro Soccorso Sub “Roberto Zocca” ADV e Protezione Civile

Nella sua corsa verso il mare il Savio rompe gli argini, si gonfiano i canali, si innalzano le saline. L'acqua invade Cervia nella notte: zona mare, zona saline. Malva Nord. Scattano le evacuazioni per chi vive al piano terra, si chiede di stare in casa a chi alloggia nei piani alti. Mentre a valle si lavora per riconsolidare gli argini, il territorio è presidiato da Forze dell'ordine, Vigili del Fuoco, Protezione Civile.

Dall'acqua al fango, Cesena prova a rialzarsi. Sovrapposto al rumore della piena del fiume, quello delle idrovore per liberare le case dall'acqua, quello delle pale che scavano melma e detriti. Via Roversano è in una delle zone più colpite dall'esondazione del Savio di martedì pomeriggio. Al lavoro da ore, c'è chi ha perso. Colpisce la devastazione, ma colpisce forse più il numero di volontari in azione. Soprattutto, tanti giovani, organizzati in un tam tam anche via chat. -Stivali e badile, scendono in strada ad aiutare.

