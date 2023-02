Viale Ceccarini si rifà il look: Sindaca "Impresentabile da anni, lo sistemeremo subito"

Sono partiti i lavori di sistemazione della pavimentazione di viale Ceccarini e di tutta l’area pedonale del centro di Riccione. Contemporaneamente verranno eseguite sui pini storici le prove di trazione al fine di valutarne la stabilità: in vista del restyling generale del centro cittadino da realizzare entro il termine della legislatura. “Cerchiamo di fare esattamente ciò che promettiamo - dice la sindaca di Riccione Daniela Angelini -. Viale Ceccarini da troppi danni versa in condizioni impresentabili: noi lo sistemeremo subito. L’intervento che abbiamo concordato con gli operatori del centro verrà completato entro Pasqua per la parte del viale, per poi proseguire nelle altre aree pedonali nelle settimane successive per concludersi entro maggio. Chi sceglie la nostra città per le vacanze non può essere costretto a passeggiare con lo sguardo sempre ridotto a terra per non finire in ospedale"

Le problematiche legate alla presenza di dossi, buche e avvallamenti causati dalle radici dei pini domestici (Pinus pinea), dalla circolazione di mezzi pesanti e da eventi climatici. “Non si tratta di un intervento definitivo ma necessario - aggiunge Fabio Galli, il presidente di Geat, che appalterà i lavori a ditte specializzate -. L’area interessata è quella di viale Ceccarini, da viale Milano al sottopasso, da cui partiremo per essere pronti entro Pasqua, ma comprende anche i tratti di viale Dante da viale Ceccarini fino al Palazzo del Turismo e di viale Gramsci fino a viale Corridoni”.



“Il costo dell’intervento è stimato in 330.000 euro, Iva compresa - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola -, e prevede lo smontaggio della pavimentazione esistente nelle parti più ammalorate, quasi tutte individuate in prossimità delle alberature, la rettifica dei piani di posa e la ricollocazione della pavimentazione”. Inoltre sarà sostituita la pavimentazione che costituisce il perimetro delle aiuole attorno alle 98 alberature con nuovo mattoncino di colore rosa.



Contemporaneamente ai lavori edili e di rifacimento della pavimentazione, verranno eseguite le prove di trazione su trentasette pini domestici al fine di valutare le condizioni di stabilità delle alberature. “Queste prove - spiega l’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli - saranno ripetute al termine dei lavori, entro l'inverno: l’obiettivo è quello di avere una serie di dati disponibili ai fini della raccolta dei dati storici già in possesso di Geat e utili al team di progettazione che si sta occupando della riqualificazione generale del viale”.