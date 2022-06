Vicenza: uccide l'ex moglie, la compagna e si toglie la vita

Ha ucciso per strada l'ex compagna, Lidia Miljkovic, di 42 anni e due figli, e dopo la fuga ha ucciso l'attuale compagna e si è tolto la vita. L'autore del doppio femminicidio avvenuto a Vicenza è il bosniaco Zlatan Vasiljevic. E' stato trovato morto nell'auto ferma in una piazzola della Tangenziale Ovest di Vicenza. Con sè aveva degli esplosivi. Per ripetuti maltrattamenti in famiglia era stato arrestato nel 2019. Dopo il primo omicidio era scappato facendo esplodere due ordigni.