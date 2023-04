VIDEO | A14: furgone tampona tir, mezzo distrutto ma conducente illeso

Del furgone che questa mattina ha tamponato un tir all'altezza della galleria del Boncio, in A14, è rimasto ben poco. Completamente accartocciato su stesso. Fortunatamente il conducente è rimasto illeso. Il sinistro è avvenuto in direzione sud, verso le 9, al confine tra Emilia-Romagna e Marche. I due mezzi, dopo lo scontro, sono rimasti in mezzo alle carreggiate, creando una lunga fila; il traffico è stato incolonnato nella corsia di sorpasso fino al termine delle operazioni di ripristino del manto stradale. Sul posto, oltre alla polizia autostradale, si sono precipitati i Vigili del fuoco del distaccamento di Cattolica e i mezzi del 118.