I Vigili del Fuoco, poco prima delle 10, si sono precipitati alla Ferretti Yacht di Cattolica per intervenire su un incendio all'interno dello stabilimento. In fiamme un'imbarcazione di 30 metri e alcune barche vicine. Nessuna persona risulta coinvolta, sul posto l'Arpae per i rilievi ambientali.

Seguiranno aggiornamenti