CRONACA VIDEO | Cattolica: in fiamme uno yacht all'interno della Ferretti

Un incendio è divampato questa mattina, poco prima delle 10, ai cantieri navali Ferretti a Cattolica: una decina di operai, quelli più vicini al fuoco, sono stati visitati da personale sanitario per un controllo alle vie aeree dopo aver inalato fumo. Nessuno è rimasto ferito. Da circa le 9.40 di questa mattina, 5 squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro per domare le fiamme che hanno avvolto uno yacht di 30 metri, dal valore di mercato di qualche milione, quasi completato e pronto per la consegna, e altre imbarcazioni vicine.

Il Gruppo Ferretti, è leader mondiale nella progettazione e costruzione di imbarcazioni di lusso, ed è presieduto dall'imprenditore cinese Tan Xuguang. Vigili del fuoco e carabinieri di Cattolica sono ancora a lavoro al cantiere, dove l'incendio continua ad ardere. Presto per una stima dei danni complessivi, che saranno sicuramente ingenti, e per stabilire le cause del rogo. Al momento l'ipotesi più plausibile pare sia quella di un cattivo funzionamento di un quadro elettrico. Sul posto anche l'Arpae per i rilievi ambientali.

