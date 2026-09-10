DIFFAMAZIONE E DANNO D'IMMAGINE Video della Lega su TikTok, Riccione affida l’incarico legale: "Tuteleremo l’immagine della città" Il Comune incarica l’avvocato Moreno Maresi dopo il filmato pubblicato ad agosto sul profilo della Lega. Angelini: "Andremo fino in fondo". L’eventuale risarcimento sarà destinato al sostegno degli affitti

Video della Lega su TikTok, Riccione affida l’incarico legale: "Tuteleremo l’immagine della città".

Il Comune di Riccione passa alle vie legali dopo il video pubblicato lo scorso 5 agosto sul canale TikTok ufficiale della Lega e ritenuto dall’Amministrazione lesivo dell’immagine della città. L’incarico è stato affidato all’avvocato Moreno Maresi, del Foro di Rimini, che dovrà valutare le iniziative da intraprendere nelle sedi competenti per tutelare reputazione, prestigio e immagine turistica di Riccione.

Al centro della vicenda c’è un filmato che proponeva uno scenario ambientato nel 2030, mostrando una spiaggia affollata prevalentemente da persone di colore e accompagnata dalla scritta: “POV: È il 2030, sei in spiaggia a Riccione e Matteo Salvini non è Ministro dell’Interno”. Le immagini, però, non erano state girate sulla Riviera romagnola ma a Ceuta, città spagnola nel Nordafrica. Un accostamento che il Comune aveva immediatamente contestato, giudicandolo discriminatorio e denigratorio nei confronti della città.

Il video ha superato le 700mila visualizzazioni, mentre, secondo quanto riferisce l’Amministrazione, i diversi contenuti pubblicati dallo stesso profilo e riguardanti Riccione hanno totalizzato complessivamente oltre due milioni di visualizzazioni. "Di fronte all’arroganza di chi insulta Riccione e i suoi valori fondanti, la risposta della città si traduce nella ferma tutela della propria storia", afferma la sindaca Daniela Angelini, confermando la volontà di "andare fino in fondo".

La prima cittadina ribadisce la vocazione di Riccione come città "dell’accoglienza, dell’ospitalità e del rispetto" e annuncia che l’Amministrazione intende chiedere il risarcimento degli eventuali danni all’immagine e al brand turistico. Le somme che dovessero essere riconosciute saranno destinate interamente al fondo comunale per il sostegno agli affitti delle famiglie in maggiore difficoltà economica. Spetterà ora all’avvocato Maresi approfondire gli atti e definire la strategia legale.

"Procederò con un attento approfondimento di tutti gli elementi a disposizione – spiega il legale – con l’obiettivo di valutare e intraprendere le migliori iniziative per la tutela della reputazione e dell’onorabilità della città di Riccione".



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: