VIDEO | Furti in aeroporto, la Polizia arresta una banda di ladri professionisti

Il video dei furti (Polizia di Stato)

La Polizia di Stato ha arrestato 5 ladri professionisti che stavano colpendo i passeggeri all'aeroporto romano di Fiumicino. Il gruppo - composto in totale da 12 uomini che vivono in Francia e in Spagna e con legami comuni con l'Algeria - operava soprattutto in Italia. Alloggiavano nei pressi della stazione Termini in appartamenti irregolari che non necessitavano della registrazione. Dopo i colpi tornavano in aereo nei loro paesi di residenza, spesso sotto mentite spoglie. Dalle indagini, pare che colpissero prevalentemente uomini d'affari russi, arabi e giapponesi. In poche ore riuscivano ad accumulare un bottino di oltre 50mila euro.