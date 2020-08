VIDEO - Grave incidente a San Giovanni in Marignano: nello schianto auto cappotta

Alcune immagini dello scontro a San Giovanni in Marignano

Grave incidente nel pomeriggio nel Comune di San Giovanni in Marignano. Due auto si sono scontrate frontalmente all'incrocio con via Cupa e la Panda, che aveva a bordo una coppia, si è cappottata. Per estrarre i conducenti dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco di Cattolica. Sul posto due ambulanze e l'elisoccorso, che ha portato al Bufalini di Cesena il conducente dell'auto. In gravi condizioni anche l'occupante dell'altra auto, portato in ospedale. Sul posto per i rilievi la Polizia Municipale.