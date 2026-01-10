CRONACA VIDEO | Incendio a Coriano, ustionato il proprietario 71enne Rogo in via Montescudo a Monte Tauro: l’uomo soccorso dal 118, casa dichiarata inagibile

Paura nel primo pomeriggio di venerdì a Monte Tauro di Coriano, dove intorno alle 13.30 è scoppiato un incendio in un’abitazione di via Montescudo. Le fiamme, divampate per cause accidentali nel retro della casa adibito a ripostiglio, hanno interessato un magazzino di circa 30 metri quadrati e provocato danni anche alla struttura dell’abitazione adiacente, a causa del forte calore sprigionato dal rogo.

Il proprietario, un uomo di 71 anni, è rimasto ustionato e ha inalato fumo: soccorso dal 118, è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti dieci Vigili del fuoco con quattro mezzi, che hanno domato le fiamme e successivamente dichiarato l’intero immobile non fruibile per motivi di sicurezza. Presenti anche i carabinieri di Coriano per gli accertamenti.

