VIDEO | Incidente in A14, si ribalta un camion carico di polli tra Pesaro e Riccione

Incidente questa mattina lungo l’A14, nel tratto compreso tra Pesaro e Riccione, in direzione sud. Per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia autostradale, il rimorchio di un camion che trasportava polli si è ribaltato all’altezza del chilometro 138, in direzione Taranto.

Il sinistro ha coinvolto più vetture, ma – secondo le prime informazioni – non si registrano feriti gravi. Il carico del mezzo pesante - il cui rimorchio si è adagiato sulle barriere New Jersey -, si è riversato anche sulla carreggiata Nord, invadendo le corsie di marcia.

Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso. La circolazione ha subito pesanti rallentamenti, con la formazione di una coda di circa quattro chilometri.

Autostrade per l'Italia, alle ore 9:00, consiglia, per chi viaggia verso nord, l’uscita a Riccione, mentre per i veicoli provenienti da Ancona l’uscita consigliata è quella di Pesaro.







