VIDEO | Miramare: Polizia sulle tracce di una Bmw fuggita dopo scontro con maxi-scooter

Incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze a Miramare, all'altezza dell'ingresso militare dell'aeroporto di Rimini. La polizia stradale, intervenuta sul posto, è però alla ricerca di una Bmw, di colore scuro, che dopo lo scontro con un maxi-scooter TMax non si è fermata a prestare soccorso. Erano circa le 15: padre e figlio, a bordo dello scooterone, stavano viaggiando in direzione Riccione quando, per cause ancora in corso di accertamento, sono venuti in contatto con l'auto che però è fuggita. Diversi i testimoni. Il 118 è giunto sul posto con due ambulanze. Il figlio, alla guida del mezzo, se l'è cavata con qualche escoriazione, mentre il padre è stato stabilizzato sul posto, ma le sue condizioni non destavano preoccupazioni. Al vaglio ora, da parte delle autorità, le telecamere del luogo che potranno aiutare la Questura nelle ricerche del "mezzo pirata".