ALTO ADIGE [VIDEO] Passeggiano sul lago di Braies ghiacciato: in due giorni 14 persone cadono nell'acqua L'appello alla prudenza dei Vigili del fuoco di Bolzano: "Sicuri solo con ghiaccio di 10 centimetri"

Sono 14 le persone cadute nelle acque gelide del lago di Braies in appena 48 ore. Camminavano sulla superficie ghiacciata, ma resa fragile dall'aumento delle temperature. Nella mattina di Pasquetta l'incidente più grave che ha coinvolto, in diversi momenti, sette adulti e un bambino di 4 mesi, poi trasportato d'urgenza alla clinica universitaria di Innsbruck. Il piccolo, che era in vacanza Alto Adige con i genitori, residenti nel Milanese, è stato poi giudicato fuori pericolo in serata. La famiglia con il piccolo stava passeggiando sul ghiaccio a circa 50 metri dalla riva, poi un cittadino albanese di 44 anni, vedendo la scena, si è gettato in acqua per aiutarli riuscendo a tirare fuori il bambino e salvandogli così la vita. Tutti sono stati poi recuperati per fortuna ancora in tempo dai soccorritori, seppure in condizioni di forte ipotermia.

Visti i numeri crescenti di questi incidenti, il Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Bolzano lanciano un invito alla prudenza agli amanti del pattinaggio o delle semplici passeggiate sui laghi ghiacciati: "Le apparenze possono essere ingannevoli; non bisogna lasciarsi incoraggiare dal primo gelo. Attualmente il freddo non è ancora stato sufficientemente intenso per permettere l'ingresso in sicurezza sul ghiaccio", avvertono. Precisano che è possibile "camminare solo ed unicamente sulle superfici ghiacciate considerate assolutamente sicure" e cioè con "ghiaccio con uno spessore di 10 centimetri". Oltre alla necessaria prudenza, occorre avere con sé attrezzatura speciale per soccorso su ghiaccio e chiodi da ghiaccio come mezzo di protezione personale.

