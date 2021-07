Il video dei festeggiamenti sopra le righe

Due autobus si sono ritrovati in mezzo alla bolgia dei festeggiamenti per la conquista della finale da parte della Nazionale italiana agli Europei. Un gruppo di giovani è addirittura salito sul tetto di un tram in viale Milano, a Riccione, all'altezza di viale Ceccarini. Secondo la stampa locale l'autista, prima di abbandonare il mezzo, ha fatto appena in tempo a sganciare il tram dai cavi elettrici per scongiurare guai peggiori.

