CRONACA VIDEO - Riccione: scontro auto-moto sulla Statale 16, centauro trasportato in ospedale

Incidente nella prima serata di ieri a Riccione, sulla Statale 16. Erano circa le ore 20 quando un'utilitaria, guidata da una signora, che procedeva in direzione Rimini, ha svoltato in via Liguria scontrandosi con una moto che viaggiava in direzione contraria. Inevitabile l'impatto che ha sbalzato il centauro a diversi metri di distanza. Sul posto sono accorse due ambulanze e un'automedica per soccorrere l'uomo, e una pattuglia dei Carabinieri di Riccione per i rilievi. Il motociclista è stato trasportato al pronto soccorso ma le sue condizioni destavano particolari preoccupazioni.



