CRONACA [VIDEO] Santarcangelo: Vigili del fuoco salvano 4 gattini finiti in un pozzo

Vigili del fuoco di Rimini in azione nelle campagne di Santarcangelo di Romagna, per recuperare quattro cuccioli di gatto caduti in un pozzo. Una volta recuperati, i piccoli felini sono stati affidati ai proprietari.

