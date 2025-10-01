VIDEO | Suv sfonda le barriere all’Arco d’Augusto: fermato un 65enne

Le immagini diffuse dal Comune di Rimini

Un Range Rover guidato da un 65enne è piombato nella zona pedonale dell’Arco d’Augusto, a Rimini, abbattendo un pilastro di delimitazione e mettendo in allarme passanti e forze dell’ordine. L’episodio è avvenuto lunedì 29 settembre intorno alle 19, quando l’auto, proveniente da via XX Settembre, ha oltrepassato la rotatoria antistante il monumento proseguendo dritto nell’area interdetta al traffico.

La scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza, che hanno documentato l’intera dinamica, mostrando anche una persona rincorrere il veicolo. Provvidenziale l’intervento di una Sovrintendente della Polizia Locale, fuori servizio e in transito in bicicletta, che ha fermato e identificato subito il conducente.

Sul posto è intervenuto il nucleo infortunistica per la rilevazione del sinistro e la stima dei danni. Al 65enne sono state contestate le violazioni previste dall’articolo 158 del Codice della Strada, per divieto di fermata e sosta, e dall’articolo 15 per danni al patrimonio, che comporta anche l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. Sono in corso ulteriori accertamenti per valutare eventuali altre responsabilità.







