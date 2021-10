VIDEO | Terribile frontale sulla via Emilia, ferito trasportato in elisoccorso

Il video dei rilievi e l'arrivo dell'elisoccorso

Collisione frontale questa mattina tra un'auto e furgone, sulla via Emilia, a Rimini. Attorno alle 10:30, per cause ancora al vaglio, un'Opel Corsa e un furgone Volkswagen, si sono scontrati vicino allo svincolo per l'ingresso di Viserba della Fiera. L'impatto è stato particolarmente violento, tanto che i cofani dei due mezzi si sono completamente distrutti e i conducenti sono rimasti intrappolati all'interno degli abitacoli. Oltre ai Vigili del Fuoco che hanno provveduto a liberare i feriti, sono intervenuti diversi mezzi del 118 e la polizia Stradale che ha chiuso momentaneamente la via Emilia in entrambe le direzioni, creando notevoli disagi alla circolazione. Per uno degli occupanti è stato disposto il trasferimento in ospedale con l'elisoccorso da Ravenna.