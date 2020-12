VIDEO | Tragedia a Rimini: donna di 37 anni muore nell'incendio di un residence a San Giuliano

Tragedia a Rimini dove, la notte scorsa, una donna di 37 anni, originaria del messinese, è morta a causa di un incendio divampato, per cause ancora da accertare, nel residence "Il Capodoglio", in via Nicolini a San Giuliano. Era da poco passata l'una quando i Vigili del Fuoco sono intervenuti in soccorso di alcuni occupanti del residence.





A causa del fumo, sono rimasti intossicati – come riportano i media riminesi - un 36enne bolognese e un 31enne di Macerata, portati in ospedale in codice di massima gravità. Un uomo rifugiatosi sul balcone della propria abitazione al piano superiore a quello interessato dalla fiamme, è stato salvato tramite l'autoscala del 115, arrivato in via Nicolini con tre automezzi e 17 uomini. Secondo una prima ricostruzione, il fuoco si è infatti sprigionato al secondo piano e ha poi interessato anche il terzo. Sul posto il 118 e la polizia che sta indagando sulle cause del rogo.