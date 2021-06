RIMINI VIDEO | Viserba: a fuoco un capannone, lavoro intenso per cinque squadre di Vigili del fuoco

Un incendio è scoppiato questa notte in un capannone in via De Gasperi, a Viserba di Rimini, ha creato danni importanti alla struttura. Si tratta di uno stabile di circa duemila metri quadri che ospita sei attività. Il rogo ha coinvolto tre di queste, una logistica di traslochi, un'officina e un deposito di motocicli storici. Sono intervenuti intorno alle 4 i Vigili del fuoco, che hanno impedito un ulteriore propagarsi delle fiamme. Le operazioni di spegnimento si sono concluse in mattinata. Sono state impiegate cinque squadre con due mezzi d'appoggio, complessivamente 35 uomini.

