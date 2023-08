RIMINI Videochiama la ex e minaccia di darsi fuoco L'uomo si era cosparso di benzina di fronte ad un distributore. Notato da due ragazzi in scooter è stato 'salvato' dalla Polizia

Tenta di darsi fuoco cospargendosi di benzina mentre parla in video chiamata con l'ex compagna. E' successo ieri sera a Rimini, intorno alle 23. Due ragazzi in scooter l'hanno visto e hanno chiamato la Polizia intervenuta rapidamente con una volante. Gli agenti hanno faticato non poco a calmare il 36enne e farlo desistere. Sul posto anche i Vigili del Fuoco che hanno lavato gli indumenti dell'uomo dalla benzina per poi portarlo in Pronto Soccorso e sottoporlo ad una valutazione psichiatrica.

