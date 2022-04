Vie e rotonde per ricordare Marco Simoncelli e altre grandi personalità

A Rimini sono ben otto le nuove intitolazioni per le vie e rotatorie. Dagli sportivi Marco Simoncelli ed Elio Ghelfi a grandi donne quali Nilde Iotti e Anna Stepanovna Politkovskaja. L’Assessore alla Toponomastica Francesco Bragagni ha dichiarato: “Nel cuore e tra le arterie di Rimini, il ricordo di personalità straordinarie”.

Il pilota motociclistico Simoncelli, conosciuto anche come "il Sic" è ricordato nella rotatoria tra via Montescudo, via Bidente e via Tirso. La targa della prima donna a ricoprire la terza carica dello Stato come Presidente della Camera dei Deputati, Nilde Iotti, si trova nell'area di circolazione in prossimità di via Imperatrice Teodora.

Il religioso San Domenico Savio, viene ricordato nella rotatoria tra via Tristano e Isotta e via Casteldelci. Il nome della giornalista Anna Politkovskaja spicca invece nella rotatoria dell'ingresso Est della Fiera di Rimini. Si possono ammirare anche le targhe di Maria Teresa Casadei, educatrice e politica, al piazzale interno all’Università tra via Cattaneo e via Sella; di Anacleto Bianchi, al Piazzale Località Ghetto Turco alla fermata Metromare in prossimità di Parco Pertini; e quella di Liliano Faenza, ridenominazione di un tratto di via Giovanni da Rimini.