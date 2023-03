Viene tamponato e gli fanno l'alcoltest: l'etilometro registra il valore record di 4.2 g/l

In base alla ricostruzione avvenuta dopo il sinistro sembrava si trattasse solo di un tamponamento con feriti lievi, se non fosse stato per l'etilometro svolto successivamente: l'automobilista centrato dalla Smart sulla consolare venerdì sera aveva un valore di 4.2 g/l.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo al volante della Smart sarebbe stato distratto dalla presenza del proprio cane all'interno dell'abitacolo e non accorgendosi di una Volkswagen Polo che lo precedeva è andato a tamponarla violentemente. Sul posto, oltre all'ambulanza, è intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale e come da prassi ha sottoposto entrambi gli automobilisti all'etilometro.

Mentre quello che ha tamponato è risultato negativo, l'uomo al volante della Polo, un 39enne ucraino, ha fatto segnare un tasso alcolemico da record: 4.2 g/l.

Un livello da sfiorare il coma etilico tanto che, le tabelle, indicano per questa alcolemia "assenza di reazione agli stimoli, incoscienza e depressione respiratoria che possono portare al coma e alla morte". Entrambi gli automobilisti sono stati portati in ospedale per delle lesioni di media gravità mentre, per il 39enne, è scattata la denuncia e il ritiro della patente.