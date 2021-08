INCENDI Vigili del Fuoco di Rimini impegnati anche in Calabria

Nove unità dei Vigili del Fuoco di Rimini e Ferrara sono stati impegnati lo scorso martedì per l'emergenza incendi in Calabria. In particolare l'intervento si è tenuto a Costrovilari, in provincia di Cosenza, in quello che è stato definito un “incendio boschivo di elevata difficoltà”. Grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco, si è evitato che il fuoco si propagasse alla riserva naturale del Pollino. Anche l'impiego di due mezzi aerei sono state dirette dal Direttore Operazioni Spegnimento appartenente al Comando di Rimini.

