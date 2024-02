VVFF Vigili del fuoco in sciopero anche a Rimini: “Amministrazione troppo lenta a riconoscere diritti” Lo stato di agitazione promosso dal sindacato autonomo Conapo ha portato risultati, ma rimangono molte criticità, tra cui la mancata assunzioni di 654 unità del Corpo già autorizzate e l’incremento delle indennità per il lavoro notturno e festivo

Vigili del fuoco in sciopero anche a Rimini: “Amministrazione troppo lenta a riconoscere diritti”.

I Vigili del Fuoco di Rimini aderiscono ad una prima azione di sciopero nazionale di categoria di 4 ore proclamato dal sindacato autonomo Conapo per sabato 17 Febbraio, dalle 9 alle 13.

Lo sciopero segue lo stato di agitazione nazionale promosso dal Conapo il 25 gennaio, la cui procedura di conciliazione con il sottosegretario Prisco non ha avuto successo. I temi in discussione sono molteplici, tra cui la mancata assunzione di 654 unità del Corpo già autorizzate, l’aumento del valore dei buoni pasto, l’aumento delle indennità per il lavoro notturno e festivo, e l’erogazione dell’ultima tranche di armonizzazione con le forze di polizia.

Lo stato di agitazione, si legge in una nota, ha portato già dei risultati: il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha bandito il concorso Capo Squadra 2023, con un anno di ritardo; ha decretato le promozioni a ruolo aperto e gli scatti convenzionali; e ha pubblicato la circolare applicativa per la cessione solidale del congedo ordinario. Tuttavia – si legge -, rimangono molte criticità e ritardi da risolvere.

Il segretario provinciale del Conapo, Bruno Rigoni, sottolinea che i Vigili del Fuoco sono quelli che soffrono di più le conseguenze di queste questioni. A oggi non è stato possibile incassare l’ultima tranche dei 165 milioni di euro dell’equiparazione destinata agli aumenti delle indennità per il lavoro notturno e festivo. Le indennità dei vigili del fuoco sono pagate un quarto rispetto a quelle degli altri corpi dello Stato.

Rigoni, rivolgendosi a tutti i colleghi, spera in una grande adesione allo sciopero: "È necessario dare un segnale forte a questa Amministrazione che è troppo lenta nel riconoscere i diritti dei Vigili del Fuoco".

