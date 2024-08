SALVATAGGIO Vigili del fuoco salvano un cane rimasto bloccato sul ciglio del cavalcavia sulla E45 Il cane è stato riconsegnato al proprietario in buone condizioni di salute.

Vigili del fuoco salvano un cane rimasto bloccato sul ciglio del cavalcavia sulla E45.

Vigili del fuoco in azione nel pomeriggio di lunedì a Bagno di Romagna per il salvataggio di un cane. Alle ore 17 una squadra del Distaccamento di Bagno di Romagna, è intervenuta per salvare un cane in via Michelangelo Buonarotti, bloccato sul cavalcavia della E45.

La squadra, una volta riuscita a raggiungere il cane, lo ha messo in sicurezza e improntato una manovra di derivazione alpinistica per calarlo a terra in sicurezza. Il cane è stato riconsegnato al proprietario in buone condizioni di salute.



Intervento con tecniche speleo alpino fluviali ieri per i #vigilidelfuoco di Bagno di Romagna. Recuperato un anziano cane che, dopo essersi smarrito, era rimasto bloccato su un cavalcavia della E45#ForlìCesena #SOSanimali pic.twitter.com/8yibpBZhcX

I più letti della settimana: