Villa Mussolini, un’offerta privata vale il doppio di quella pubblica

La partita per il futuro di Villa Mussolini a Riccione non è ancora chiusa. Nonostante l’offerta economicamente più vantaggiosa presentata dalla società torinese David2, la decisione finale sarà presa valutando anche il progetto culturale, come più volte ribadito dal presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, Paolo Pasini. Ed è proprio su questo terreno che l’offerta piemontese introduce un elemento di peso.

Il progetto prevede infatti che il fondo di dotazione della villa venga garantito dalla collezione futurista e modernista di Elena e Massimo Massano, raccolta con sede a Torino e composta da opere che coprono il periodo dal 1909 agli anni Trenta. Tra i nomi figurano Umberto Boccioni e artisti futuristi di origine romagnola come Mario Guido Dal Monte, Achille Lega e Giannetto Malmerendi. Un’operazione che richiamerebbe anche l’epoca in cui l’edificio divenne noto come residenza estiva della famiglia Mussolini.

Massimo Massano è imprenditore, collezionista ed ex parlamentare del Movimento Sociale Italiano, nonché fondatore del quotidiano torinese Cronacaqui. La testata ha legami con la David2, il cui amministratore unico è Walter Altea, con cui Massano collaborò negli anni Novanta per la rinascita della rivista Il Borghese. Nei giorni scorsi, inoltre, a margine di un incontro a Torino con Giordano Bruno Guerri, si è tornati a parlare dell’ipotesi di una mostra permanente nella villa.

Come riportato da Il Resto del Carlino, la Fondazione sta valutando tre offerte: quella del Comune di Riccione, pari a 1,2 milioni di euro; quella della David2, da 2,3 milioni; e quella di Piada Riccionese, di 700mila euro. La scadenza per la decisione era fissata al 30 gennaio, ma i tempi si sono allungati: segno di una valutazione complessa, che dovrà tenere insieme numeri e visione culturale. La Fondazione ha infatti dichiarato: "Prima di procedere alla fase della trattative, anche in considerazione della mancanza di alcuni documenti, abbiamo deciso di procrastinare al 30 maggio la decisione"









