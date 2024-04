CRONACA Villa Verucchio: 80enne si ribalta sul trattore, soccorso dai Vigili del Fuoco

Incidente nel pomeriggio per un'uomo di 80 anni nel pomeriggio a Villa Verucchio. L'80enne era impegnato a lavorare la terra a bordo di un trattore nel suo uliveto, quando il mezzo agricolo si è improvvisamente ribaltato. L'anziano è rimasto incastrato sotto il veicolo ed è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarlo, che hanno utilizzato cuscini di sollevamento e un paranco. Il personale del 115 è intervenuto e ha stabilizzato il ferito, che era rimasto cosciente durante tutta l'operazione. È stato trasportato all'Ospedale Bufalini di Cesena, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Nel video l'operazione di soccorso dei Vigili del Fuoco

