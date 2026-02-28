Villa Verucchio: accolto sostegno ai feriti del capodanno 2024

L'intervista a Lara Gobbi (Sindaca Verucchio)

È stata accolta la richiesta di sostegno economico proposta dal Comune di Verucchio a favore di Diego e Nicolò, i due diciottenni accoltellati insieme ad altre due persone la notte del 31 dicembre 2024 a Villa Verucchio. La richiesta era stata inoltrata dal Comune alla Fondazione emiliano romagnola per le vittime di reato voluta da Carlo Lucarelli.

"La richiesta che abbiamo presentato è stata accolta - afferma Lara Gobbi, sindaca Verucchio - per quanto riguarda i due ragazzi diciottenni. Abbiamo anche raccolto tutta la documentazione degli altri due feriti per procedere a fare la richiesta anche per loro".

Nel servizio l'intervista a Lara Gobbi (Sindaca Verucchio)








