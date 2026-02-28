TV LIVE ·
Villa Verucchio: accolto sostegno ai feriti del capodanno 2024

La richiesta era stata inoltrata dal Comune alla fondazione emiliano romagnola per le vittime di reato voluta da Carlo Lucarelli.

di Giacomo Barducci
28 feb 2026
L'intervista a Lara Gobbi (Sindaca Verucchio)
È stata accolta la richiesta di sostegno economico proposta dal Comune di Verucchio a favore di Diego e Nicolò, i due diciottenni accoltellati insieme ad altre due persone la notte del 31 dicembre 2024 a Villa Verucchio. La richiesta era stata inoltrata dal Comune alla Fondazione emiliano romagnola per le vittime di reato voluta da Carlo Lucarelli.

"La richiesta che abbiamo presentato è stata accolta - afferma Lara Gobbi, sindaca Verucchio - per quanto riguarda i due ragazzi diciottenni. Abbiamo anche raccolto tutta la documentazione degli altri due feriti per procedere a fare la richiesta anche per loro".

Nel servizio l'intervista a Lara Gobbi (Sindaca Verucchio)




