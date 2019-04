Villa Verucchio: i Carabinieri sorprendono due ladri tra i rifiuti

La vigilanza di Hera, la scorsa notte, ha contattato la centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Novafeltria segnalando movimenti sospetti nell’isola ecologica di Villa Verucchio. "sono due ladri!” riferisce l'operatore incollato davanti al sistema di videosorveglianza. Sono stati così allertati i Militari di Villa Verucchio, impegnati in un servizio perlustrativo, che hanno beccando in flagranza i due uomini che non hanno opposto alcuna resistenza. Si tratta di un 51 enne e un 37 enne, entrambi dell'est europeo, senza fissa dimora. Hanno ammesso l’intento criminoso ma si sono giustificati dicendo che si trattava di “immondizia” che per loro poteva essere utile per ricavare alcuni componenti elettrici e qualche soldo. I Carabinieri li hanno perquisiti, fotosegnalati e sottoposti a rilievi dattiloscopici per accertarne l’identità poi denunciati per furto in concorso. Il materiale elettrico invece è stato restituito ad Hera per il suo trattamento.