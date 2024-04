CRONACA Villa Verucchio: in fiamme il “Kiosko il Vincanto” di Filippo Malatesta Non si esclude alcuna ipotesi sulle cause dell'incendio. Sul posto anche gli esperti dei Vigili del fuoco di Bologna

Nella notte fra domenica e lunedì, un incendio ha divorato il “Kiosko il Vincanto”, locale in via Aldo Moro, a Villa Verucchio, del cantautore riminese Filippo Baschetti, meglio conosciuto come Malatesta.

L'allarme è scattato poco prima delle due, quando il locale era chiuso. Per ore i Vigili del fuoco, intervenuti con sette uomini e due mezzi, hanno lavorato per estinguere il rogo che ha interessato soprattutto la copertura in legno del ristorante. Intervento che si è concluso alle prime ore dell'alba con la messa in sicurezza del locale.

Sul posto anche il carabinieri della stazione di Villa Verucchio che stanno svolgendo accertamenti per capirne le cause. Al momento non si esclude nessuna ipotesi e c'è massimo riserbo da parte delle forze dell'ordine. Questa mattina è arrivato anche il nucleo investigativo antincendio dei Vigili del fuoco da Bologna per appurare l'origine del rogo.

Filippo Malatesta è anche candidato come consigliere della lista “Verucchio Mia” del candidato sindaco Roberto Baschetti, nelle elezioni comunali che si terranno l'8 e 9 giugno.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: