Villa Verucchio: intervento dei VdF di Rimini per una copertura pericolante.

I Vigili del Fuoco di Rimini, nel pomeriggio di ieri, sono intervenuti nella zona industriale di Villa Verucchio per mettere in sicurezza la copertura pericolante di uno stabile, in via Pertini. Tramite un'autoscala, è stata rimossa la parte di un capannone aziendale che risultava instabile.



