CRONACA Villa Verucchio: ladri fanno esplodere il bancomat di Banca Malatestiana | VIDEO E FOTO Il colpo intorno alle 4 del mattino. In azione almeno tre o quattro persone con il volto coperto. Chiodi a tre punte sulla Marecchiese per ostacolare l’arrivo delle forze dell’ordine

Un boato violentissimo nel cuore della notte ha svegliato Villa Verucchio. Intorno alle 4:00 un gruppo di malviventi ha preso di mira il bancomat della filiale della Banca Malatestiana, utilizzando esplosivo e provocando ingenti danni ai locali dell’istituto di credito, situato al piano terra di una palazzina.

Secondo le prime ricostruzioni, ad agire sarebbero state almeno tre o quattro persone con il volto travisato, arrivate a bordo di almeno due mezzi. La deflagrazione ha devastato lo sportello automatico e parte della filiale, spargendo detriti nelle vicinanze. Alcuni residenti della zona avrebbero udito due esplosioni, circostanza ancora da verificare.

Per rallentare l’arrivo delle forze dell’ordine, il commando avrebbe inoltre disseminato chiodi a tre punte sulla Marecchiese, a monte della banca: diverse auto, secondo testimonianze, in transito hanno riportato la foratura degli pneumatici.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i Carabinieri di Novafeltria e di Villa Verucchio. Le indagini sono in corso, anche attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza. Ancora da quantificare il bottino e da ricostruire la via di fuga della banda.



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