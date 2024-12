INCIDENTE Villa Verucchio: Porsche si immette sulla Marecchiese e investe disabile Il fatto è accaduto all'altezza della Scm

Un brutto incidente è avvenuto nella tarda mattinata di sabato a Villa Verucchio. Una Porsche targata Italia, stava scendendo da via Cupa, per immettersi sulla Marecchiese in direzione Rimini quando, per cause in corso di accertamento, ha investito in pieno una donna disabile sulla carrozzina. La donna che stava procedendo verso il centro dal lato azienda Scm, è stata scaraventata a terra: soccorsa del 118 è stata portata all'Infermi di Rimini. Sul posto la Polizia Locale per ricostruire la dinamica, mentre i Carabinieri hanno aiutato i colleghi nel regolare il traffico.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: